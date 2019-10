Tv-maakster Maud Hawinkels vecht tegen borstkanker en wil een 'kankerprogramma' maken

Op Goede Vrijdag kreeg ze het slechte nieuws: diagnose borstkanker. Maud Hawinkels (43), onder meer bekend van het Omroep Brabant-programma Natuurrijk, heeft borstkanker. De tv-maakster had een enorme knobbel bij haar borsten. "Ik wist meteen dat ik de sjaak was", zegt ze.

Eigenlijk zou Maud de eindredactie gaan doen voor een nieuw BNNVARA-programma. Maar door haar ziekte ging dat niet door. Ze is bestraald. "Het leek wel Tsjernobyl", zegt ze hierover. Maud zit nu in een traject van chemokuren en kan ondanks alle ellende lachen. "Ik word in het ziekenhuis geholpen door een stagiair, dat zegt iets over de ernst van mijn ziekte." Met nog twaalf kuren te gaan, is de diagnose dat zij zal genezen en dat zonder het verlies van een borst.

Verveling

De andere kant van de medaille is dat Maud zich thuis te pletter begon te vervelen. Toen ontstond het idee om een programma over kanker te gaan maken. Louter met tv-makers die zelf ook kanker hebben, want dat schept een band, ook met kankerpatiënten. Onder wie Omroep Brabant-cameraman Twan van der Heijden, die longkanker heeft, en een regisseur van de EO, die een hersentumor heeft gehad.



Maud is nog op zoek naar een geluidsman die kanker heeft of heeft gehad. 'De kankerclub', noemt ze de groep mensen die het programma moet gaan maken.

Haarstukje

Maud wil allerlei facetten van kanker in beeld brengen. Zo wil ze in een cabriolet testen hoe lang een pruik blijft zitten, omdat veel kankerpatiënten tijdelijk een haarstukje dragen. Ook Maud draagt een muts vanwege haarverlies door de chemo. Verder wil ze met kinderen praten die kanker hebben en van een oncoloog op de golfbaan horen hoe het is om aan iemand te vertellen dat die nog maar drie maanden te leven heeft.



Een producent is er al. Nu nog een omroep: "Maar er zal toch vast wel een 'kankeromroep' zijn die het wil uitzenden", zegt Maud lachend. Want ondanks die rotziekte blijft ze optimistisch en is ze haar gevoel voor humor nog niet verloren.