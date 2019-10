Olympische Spelen komen in zicht voor ‘koele kikker’ Tisha Volleman

Hiermee werd een Olympisch teamticket voor de Spelen in Tokyo een feit. Het is echter nog niet duidelijk welke Nederlandse turnsters volgend jaar in actie komen. Wel zeker is dat Tisha en haar ploeggenoten dinsdag weer in actie mogen komen voor de teamfinale van het WK. Dat is voor het eerst sinds 2015 en ook toen was de Eindhovense van de partij.



'Ongelooflijk nodig'

Gelegenheidsbondscoach Vincent Wevers roemde de ploeg die zich zaterdag na een moeilijk begin op balk had herpakt. "Ze zijn allemaal zo ongelooflijk nodig geweest. Ze hebben allemaal iets laten liggen, maar ook allemaal een bijdrage geleverd."



Hij roemde Tisha, die op de achtergrond kleurde van zoveel lof. "Ze heeft maximaal gepresteerd. Na balk moest zij de vloer op. We laten haar ook niet voor niets daar beginnen. Ze is een koele kikker", aldus Wevers. De vader van Lieke en Sanne is de tijdelijk vervanger van de wegens trieste privé-omstandigheden afwezige Gerben Wiersma.



Emotioneel en trots

De emoties liepen hoog op bij de Nederlandse turnsters in de Hanns-Martin-Schleyer-Halle. Zo duurde de omhelzing van Lieke met haar vader eindeloos, maar ook de andere turnsters reageerden intens en trots. Het is voor de tweede keer op rij dat de Nederlandse vrouwenequipe zich plaatst voor de Zomerspelen. "Wat een ervaring, het was pittig en we hebben er hard voor moeten werken, maar hebben het voor elkaar gekregen", reageerde Tisha later op de dag op Instagram. Het leidde tot een stroom aan enthousiaste reacties.





Vier jaar geleden viel Tisha Volleman net buiten de selectie voor dit topevenement. De 19-jarige turnster van Flik-Flak in Den Bosch heeft ondanks haar leeftijd al veel grote toernooien meegemaakt. “Eén toernooi mist nog in mijn lijstje en dat is de Olympische Spelen, dus dat is nog een droom die ik zeker heb,” zei ze onlangs tegen Omroep Brabant.

