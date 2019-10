Olympische Spelen komen in zicht voor ‘koele kikker’ Tisha Volleman: 'Ik ga er voor vechten'

De Olympische Spelen zijn in de Duitse stad Stuttgart een stap dichterbij gekomen voor de Eindhovense turnster Tisha Volleman. Al ver voordat alle landen zaterdag in actie waren gekomen tijdens het wereldkampioenschap, wist ze zich met de nationale ploeg te verzekeren van een plaats bij de beste twaalf.

Hiermee werd een Olympisch teamticket voor de Spelen in Tokio een feit. Het is echter nog niet duidelijk welke Nederlandse turnsters volgend jaar in actie komen. Wel zeker is dat Tisha en haar ploeggenoten dinsdag weer in actie mogen komen voor de teamfinale van het WK. Dat is voor het eerst sinds 2015 en ook toen was de Eindhovense van de partij.

'Ongelooflijk nodig'

Gelegenheidsbondscoach Vincent Wevers roemde de ploeg die zich zaterdag na een moeilijk begin op balk had herpakt. "Ze zijn allemaal zo ongelooflijk nodig geweest. Ze hebben allemaal iets laten liggen, maar ook allemaal een bijdrage geleverd."

Hij roemde Tisha, die op de achtergrond kleurde van zoveel lof. "Ze heeft maximaal gepresteerd. Na de balk moest zij de vloer op. We laten haar ook niet voor niets daar beginnen. Ze is een koele kikker", aldus Wevers. De vader van Lieke en Sanne is de tijdelijk vervanger van de wegens trieste privé-omstandigheden afwezige Gerben Wiersma.

'Bijzondere wedstrijd

Volleman spreekt terugblikkend van een 'bijzondere wedstrijd'. "Starten op het onderdeel balk brengt altijd veel spanning met zich mee. Helemaal omdat je weet dat het op dat moment móet gebeuren. Het ging niet helemaal vlekkeloos, maar uiteindelijk hebben we het goed afgemaakt."

Er stond wel druk op haar schouders. Zij moest namelijk beginnen aan de beslissende vloeroefening. "Maar ik was wel voorbereid op dat scenario", vertelt Volleman. "Ik sta ook niet voor niets op nummer één. We hebben de knop goed omgezet en we hebben de wedstrijd goed afgemaakt."

Emotioneel en trots

De emoties liepen hoog op bij de Nederlandse turnsters in de Hanns-Martin-Schleyer-Halle. Zo duurde de omhelzing van Lieke met haar vader eindeloos, maar ook de andere turnsters reageerden intens en trots. Het is voor de tweede keer op rij dat de Nederlandse vrouwenequipe zich plaatst voor de Zomerspelen. "Wat een ervaring, het was pittig en we hebben er hard voor moeten werken, maar hebben het voor elkaar gekregen", reageerde Tisha later op de dag op Instagram. Het leidde tot een stroom aan enthousiaste reacties.

Nu is het de grote vraag of Volleman mee zal mogen naar de Spelen. Vier jaar geleden viel de 19-jarige turnster van Flik-Flak in Den Bosch net buiten de selectie voor 'Rio de Janeiro'. "Op dit toernooi in Stuttgart waren we met zijn zessen, maar in Nederland zijn er nog meer turnsters die kans maken en er mogen er maar vier mee. Waarschijnlijk wordt er vooral gekeken wie de meeste medaillekansen heeft. Ik ga er voor vechten om bij die beste vier te horen."

