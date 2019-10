Ondanks zware regenval was 34e Singelloop in Breda gezellig en geslaagd

Ongeveer 19.000 deelnemers liepen zondagmiddag 5, 10 of 21,1 km langs de (druilerige) Bredase singels. Aan het eind van de dag was er nog de Familieloop, waarbij enkele rondjes in de Bredase binnenstad werden gelopen. Omroep Brabant was aanwezig en volgde de lopers van start tot finish.

Mohamed Ali uit Cuijk was zondag met een fraaie tweede plaats de snelste Nederlander op de halve marathon tijdens de Bredase Singelloop. Hij liep een nieuw persoonlijk record van 1 uur, 3 minuten en 9 seconden. Daarmee was Mohamed Ali slechts twee seconden langzamer dan winnaar Berhane Tesfay uit Eritrea. Het was de eerste keer dat Mohamed Ali de Bredase Singelloop liep. Hij was daar dit jaar de grote smaakmaker tijdens de halve marathon in Breda. Vorige week was Mohamed Ali ook al de snelste Nederlander in Zaandam op de 10 Engelse mijl tijdens de Dam tot Damloop.

Samenvatting

Zondagavond is op Omroep Brabant tv vanaf kwart voor zeven een samenvatting te zien van de Singelloop. De hoogtepunten worden in de loop van de avond nog een paar keer herhaald.

Onze fotograaf was ook aanwezig en maakte deze reportage. Bekijk hem hier: