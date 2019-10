Singelloop in Breda in volle gang, kijk nu LIVE mee

BREDA -

De 34e editie van de Singelloop in Breda is van start. Ongeveer 19.000 deelnemers lopen zondagmiddag 5, 10 of 21,1 km langs de (druilerige) Bredase singels. Aan het eind van de dag is er nog de Familieloop, waarbij enkele rondjes in de Bredase binnenstad worden gelopen. Omroep Brabant is aanwezig en volgt de lopers van start tot finish. Kijk nu live mee!