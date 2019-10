Britten moesten kanonnen achterlaten en zo konden ze zomaar met hun eigen wapens beschoten worden

Dit speelt tijdens de bevrijding. Iedere dag lees je alle gebeurtenissen van die dag in 1944.

De Canadezen rukken op naar Hoogerheide. Ze komen op de Putseweg-Huijbergseweg. Er is wel vooruitgang maar het verloopt traag. Het grote probleem is dat het 1e Canadese leger met zijn vijf divisies een enorm gebied heeft: van de kanaalhavens Boulogne sur Mer en Calais tot Duinkerken dat nog belegerd wordt. Tot Vlaanderen, Zeeland en West-Brabant. Daar achtervolgen ze het Duitse 15e leger nog steeds.

'The Scheldt pocket'

In het Canadese bioscoopjournaal verschijnen de eerste beelden van de Canadese troepen in Putte en op de Brabantse Wal maar ook in Zeeuws-Vlaanderen. 'Closing the Scheldt pocket', zo heet de reportage. Geen 'breaking news' want het zit achterin het nieuws.

En bij Woensdrecht komen de Duitsers ook in de problemen. Ze zien het gevaar dat de geallieerden makkelijk Zeeland kunnen 'afsluiten' al langer. De commandanten overwegen om opnieuw de hulp van de ‘Feuerwehr’ (brandweer) in te schakelen, zoals hij dan genoemd wordt: Kampfgruppe Chill. Maar die heeft de handen nog vol bij Goirle.

Duizenden granaten

Bij Goirle gaan de gevechten door. Duitsers weten de Britse 49e West Riding Divisie zelfs terug te dringen. Artillerie kan de Duitse opmars nog enigszins tegenhouden. De geallieerden vuren duizenden granaten af op de Duitsers. Luchtaanvallen met raketten op Nieuwkerk moeten ook wat ruimte geven.

Op één plek worden de Britten omsingeld en moeten ze intacte kanonnen achterlaten. Daarmee nemen ze het risico dat ze met hun eigen wapens beschoten gaan worden. De geallieerden kunnen bij Nieuwkerk wel een Jagdpanther (een rijdende kanon) uitschakelen. Maar doorstoten naar Tilburg zit er nog niet in.

Overloon: Amerikanen vertrekken

Een laatste luchtaanval van twaalf Lightnings bij Overloon. Maar echt effect heeft het niet. Bij Overloon trekken de Amerikanen van de 7th zich terug. De Amerikanen hebben forse verliezen moeten incasseren. In totaal 453 manschappen: 131 van hen zijn gesneuveld, de rest is gewond, krijgsgevangen, vermist of ziek.

Bovendien zijn ze 38 Sherman-tanks kwijt en nog eens 49 voertuigen. En Overloon is nog steeds niet bevrijd. De Eerste Slag om Overloon is voorbij. De Amerikanen worden vervangen door de Britten van de 11e pantserdivisie. De Britten krijgen vooral een defensieve opdracht: flankverdediging.

Amerikanen vuren mortiergranaten af bij Overloon

De Amerikanen gaan naar een rustiger deel van het front aan het kanaal bij Deurne. Maar daar breekt eveneens de hel los. Die gevechten duren een maand en kosten het leven van velen.

De kranten van 1944

