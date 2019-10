Man valt politie voortdurend lastig, daarom maakt die zijn telefoon onklaar

De politie werd zaterdagnacht lastiggevallen door een 64-jarige man uit Etten-Leur. Hij belde voortdurend de alarmnummers 112 en 0900-88 44 om langdurig te klagen over allerlei zaken waarmee hij het niet eens is. Hierdoor raakte de telefooncentrale onnodig belast.

"Het gaat om een bekende van de politie die vaker de alarmnummers belt met warrige verhalen", laat een woordvoerder weten.

De man verblijft in een instelling. Ook na een gesprek met zijn begeleider ging hij door met het bellen van de alarmnummers. Daarop werd zijn mobiele telefoon door de politie in bewaring genomen en is de telefoon in zijn huis tijdelijk onklaar gemaakt. "De wijkagent gaat deze casus met de GGZ-verpleegkundige bespreken om aan de overlast structureel een eind te maken."

Misbruik is strafbaar

Het misbruiken van de telefoonnummers 0900-8844 of 112 is strafbaar. Dit verhoogt namelijk de werkdruk op de 112-centrale en zo gaat veel kostbare tijd verloren, terwijl daar elke seconde telt. Op dit misbruik staat een maximale celstraf van drie maanden of een boete van 8100 euro.