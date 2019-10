Kat overleden bij uitslaande brand in huis Helmond, woonkamer verwoest

Bij de brand in het huis in Helmond kwam veel rook vrij. (Foto: Harrie Grijseels)

In een huis aan het Distelveld in Helmond woedde zondagochtend een uitslaande brand. De woonkamer is verwoest.

De brand werd rond kwart voor tien ontdekt. Rond halfelf had de brandweer het vuur onder controle. "De bewoonster - die als enige in huis was - kon zichzelf op tijd in veiligheid brengen", laat een woordvoerder van de brandweer weten. "Ze had veel rook ingeademd en is voor controle naar een ziekenhuis gebracht."

Kat

Een kat kwam bij de brand om het leven.

Hoe het vuur kon ontstaan, wordt onderzocht.