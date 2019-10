Paspoort van de gefusilleerde verzetsheld Jan de Rooij opgedoken in Sprang-Capelle

Uit handen van een 86-jarige nabestaande heeft Heemkundevereniging Sprang-Capelle het paspoort gekregen van verzetsheld Jan de Rooij. De Rooij, afkomstig Sprang-Capelle, werd in januari 1945 door de Duitse bezetter in Amsterdam gefusilleerd. “Hij heeft zichzelf bij de Duitsers gemeld toen die hadden gedreigd om de familie dood te schieten, waar hij een zender had verborgen. Hij heeft zichzelf opgeofferd om die familie te redden”, vertelt een zichtbaar geëmotioneerde Piet Pruijssers van de vereniging.

De vereniging kreeg het belangrijke historisch document in handen via een ver familielid van de verzetsstrijder. “Die mevrouw vertelde dat ze van haar 'Ome Jan' nog het paspoort had. Ze had dat destijds gekregen toen hij verplicht te werk werd gesteld in Duitsland”, aldus voorzitter Piet Pruijssers.

Paspoort overgedragen bij opening nieuw verenigingsgebouw

“Ze vertelde dat ze bezorgd was wat er met het paspoort zou gebeuren als ze er niet meer zou zijn. De opening van ons nieuwe onderkomen heeft ze aangegrepen om het paspoort aan ons te geven.”

Het paspoort van De Rooij ligt in een speciale glazen vitrine in het gebouw en natuurlijk achter slot en grendel. Voor de vereniging is het paspoort een zeer belangrijk document .

De geheime zender in Dussen

Het verhaal van De Rooij is een verhaal dat iedereen in Sprang en ver daarbuiten kent. "In december 1944 ging De Rooij naar Dussen om via een zender de activiteiten van de Duitsers over te seinen naar het verzet in het al bevrijde Sprang-Capelle", vertelt Pruijssers.

"De zender werd door de Duitsers ontdekt waarna de bewoners gegijzeld werden. “Toen Jan dit hoorde, meldde hij zich vrijwillig bij de Duitsers. De bewoners van de boerderij werden vrijgelaten. De Rooij werd gevangen genomen en uiteindelijk gefusilleerd.”

Herbegraven met militaire eer

Een half jaar na zijn dood werd De Rooij herbegraven in Sprang-Capelle. Op 7 juli 1945 werd zijn stoffelijk overschot onder massale belangstelling en met militaire eer herbegraven.

Postuum is aan Jan de Rooij de ‘Bronzen Leeuw’ toegekend. Een onderscheiding aan personen die zich in de strijd tegen de vijand door bijzondere moedige en beleidvolle daden hadden onderscheiden.