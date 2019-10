Canadezen komen Hoogerheide niet uit, Duitse versterkingen arriveren

De Canadezen in Hoogerheide en omgeving willen hun flank versterken. Vanuit Ossendrecht rukken ze op naar het Belgische grensdorp Kalmthout. Vaak dwars door dichtbebost terrein. Het is ook bedoeld om indruk te maken op de Duitse troepen. Die moeten denken dat er nog meer tanks in aantocht zijn. Die boodschap lijkt over te komen. De Duitsers vrezen een doorbraak.

Toch loopt de eerste Canadese aanval bij Ossendrecht vast in een tankgracht. Een Canadese luitenant van het (Franstalige) regiment de Maisonneuve probeert het met een omtrekkende beweging maar ook daarop reageren de Duitsers op met veel vuurwapengeweld. Het dreigt een mislukking te worden. De luitenant pakt zijn stengun, roept zijn maten hem te volgen en rent daarna al schietend recht op de Duitse posities af. Twee Duitsers sneuvelen, vijf anderen worden krijgsgevangen en de Canadezen nemen de vijandelijke posities in. Missie geslaagd.

Regiment de Maisonneuve vocht in Woensdrecht

Verse geallieerde troepen

Bij Goirle krijgt Kampfgruppe Chill in de vroege ochtend het bevel onmiddellijk weg te gaan omdat ze acuut nodig zijn bij Hoogerheide. Het komt goed uit want in de grensstreek onder Goirle verversen de geallieerden hun troepen. De mannen die vijf dagen non-stop vochten krijgen even rust en worden vervangen.

De helft van de kampfgruppe spoedt zich met bussen en vrachtauto’s naar het westen. Ook de eenheid falllschirmjäger met ruim 500 man gaat mee. Ze vorderen bussen van de BBA en rijden vanuit Tilburg naar de bossen op de Brabantse Wal.

Villa Mattemburgh

In de middag melden inwoners van Bergen op Zoom dat ze 2000 Duitse soldaten hebben gezien in de bossen ten zuiden van de stad, met rijdende kanonnen: sturmgeschütze of 'stugs'.

Een 'Stug' in actie

De commandant van de para’s is Freiherr August von der Heydte. Hij neemt zijn intrek in villa Mattemburgh, ‘das weisse Haus’.

De commandant besluit meteen een kijkje te nemen aan het front en rijdt in een auto naar het zuiden. Als hij bij de Duinstraat in Hoogerheide rijdt ziet hij dat hij te ver is gegaan. Uit de huizen hangen Canadezen die hun ogen niet geloven. Ze openen meteen het vuur op hem maar Von der Heydte blijft ongedeerd.

Aanval Canadezen

Het regiment Black Watch of Canada is opgeroepen en moet door Hoogerheide via de geallieerde posities naar voren. Doel is knooppunt Korteven, waar de strategisch gelegen Zeeuwseweg is. Een paar kilometer verderop.

Eerst volgt een inleidende artilleriebeschieting met kanonnen en mortieren. Een tiental Shermans staat paraat. Het regiment probeert vooruit te komen maar op de Antwerpsestraat worden ze onthaald op een muur van mitrailleurvuur. Overal langs de doorgaande weg en buurtschap Zandfort zitten Duitsers ingegraven die het vuur openen. Ze komen Hoogerheide maar niet uit en Woensdrecht niet in. Stugs proberen door te breken maar Shermantanks beletten dat.

Die avond wordt bekend dat de Duitsers het bevel geven Hoogerheide te ontruimen. De bevolking vlucht, een deel gaat naar Bergen op Zoom een ander deel naar België.

'Das weisse haus' villa Mattemburgh

De geallieerden besluiten die avond, nog voor de invallende duisternis, snel nog even de Duitse versterkingen aan te vallen. Acht RAF-Typhoons stijgen op en bombarderen zijn hoofdkwartier en Duitse stellingen met raketten. Maar met weinig succes. De zware Duitse flak (luchtafweer) weet een Typhoon uit de lucht te schieten. Het jachtvliegtuig crasht bij het Duitse hoofdkwartier in landhuis Mattemburgh Piloot J.R. Powell uit Nieuw-Zeeland sterft. 22 jaar. Zijn lichaam is nooit teruggevonden.

De kranten van 1944

