Keuken van nummer 19 werd veroverd door de Canadezen, slaapkamer nog in bezit van de Duitsers

Dit speelt tijdens de bevrijding. Iedere dag lees je alle gebeurtenissen van die dag in 1944.

Het Canadese leger is in de hoogste staat van paraatheid gebracht. De hele nacht door proberen Duitse Fallschirmjäger de Canadese linies te doorbreken. Er zijn ook mortierbeschietingen op de Canadese linies. De nacht verloopt zeer gespannen. Er komen nog steeds Duitse versterkingen aan in de bossen boven Hoogerheide.

Aanval

De Fallschirmjäger lanceren in de vroege ochtend een tegenaanval in Hoogerheide. Vanaf verschillende kanten vallen ze de Canadezen in het dorp aan. Onder meer vanuit de Duinstraat.

Rijdende kanonnen, ‘stugs’, ondersteunen hen daarbij. Shermantanks weten de aanval af te slaan. De Canadezen nemen 31 man gevangen. Ze schrikken: de afgelopen dagen namen ze vooral oude, uitgeputte soldaten krijgsgevangen. Maar deze mannen zijn jonge, goedgetrainde kerels. 'The cream of the crop’, zo noemen de Canadezen ze in hun rapporten.

'War zone'

Duitse artillerie verwoest een deel van het dorp, waaronder De Raadhuisstraat. Het kruispunt aan het eind bij de Nieuweweg wordt later De Verwoeste Hoek genoemd. Hier is dagenlang heen-en-weer golvende strijd, in harmonicabewegingen.

Ook Duitse sluipschutters slaan toe. Het gebied verandert in een verschrikkelijke 'war zone'.

De verwoeste Raadhuistraat in Hoogerheide.

In Hoogerheide woeden de gevechten zelfs in huizen. Om iedere vierkante meter is er strijd. Dat bleek na de oorlog uit een dagboek van een van de Duitse soldaten. Daarin schrijft de Duitser: "Op nummer 19 zijn Canadezen via de keuken binnengekomen, de slaapkamer is nog in ons bezit."

Kogel- en granaatinslagen in huizen aan de Antwerpsestraatweg, anno 2019

Ook vanuit de lucht vallen de geallieerden de Duitse aanvoerlijnen aan. Typhoons zien een Duitse tegenaanval en bestoken de Duitsers. Artillerie vuurt de hele dag door.

Er vallen deze dag zeker 40 doden aan beide kanten.

De kranten van 1944

Jan de Wit uit Rosmalen verzamelt kranten uit de oorlog en wij mochten in zijn archief kijken. Wil je de krant van deze dag in 1944 ook nalezen, klik dan hier.