Duitse versterkingen naar Bergen op Zoom, Canadezen hebben te weinig soldaten

Alle resterende eenheden van Kampfgruppe Chill moeten vanuit Goirle naar Bergen op Zoom en de Brabantse Wal. Ze moeten voorzichtig reizen want de geallieerde luchtmacht valt alles aan wat er Duits uit ziet. Andere Duitse eenheden die er al zijn krijgen bevel om zich in te graven in de bosrijke moeras-omgeving die 'Eiland' heet. Dat is langs de weg tussen Hoogerheide en Huijbergen.

Er ontstaat een verbeten strijd in de bosgebied. Zowel de Duitsers als Canadezen krijgen geheime landkaarten in handen van elkaar. Met die gedetailleerde informatie over hun posities openen ze aanvallen op elkaar.

Bajonetten

Canadese tanks vuren in de bossen op Duitsers, Canadezen rennen met bajonetten op de vijand af. In de grote chaos nemen de Canadezen ook nog eens zo’n 100 Duitse para’s gevangen. Hun kameraden schieten met kanonnen en luchtdoelgeschut op de bevrijders.

De Duitse commandanten plannen intussen zelf ook een aanval door de bossen bij Huijbergen, de andere kant uit, richting Ossendrecht. Ze willen de doorgaande weg afsluiten. En daarmee de opmars tegenhouden.

Canadese 'gunner' maakt granaten klaar bij Ossendrecht

In de polders buiten Woensdrecht staat een Canadese aanval op stapel. Eerst vuren de geallieerde kanonnen vanuit hun posities aan de Laagstraat in Ossendrecht het ene na het ander salvo af. Doelwit zijn de Duitsers in en rond de spoorlijn en Zeeuwseweg. Als de kanonnen zwijgen proberen de Canadezen op te rukken maar in het open polderland is dat onmogelijk.

De polder langs de Grindweg waardoor de Canadezen aanvielen

Binnen het Canadese leger ontstaan zorgen. De geallieerden leden al zware verliezen. Mede daardoor is er een schreeuwend tekort aan manschappen. Vechten met vervangers is riskant. Dat zijn vaak ongetrainde en onervaren mannen. In die tijd werd het zo gezien dat ‘nieuwe’ soldaten amper kans hadden om een zwaar gevecht te overleven.

Veteranen tegen 'rookies'

Hier speelde ook nog dat de Canadezen tegenover een geharde vijand kwamen te staan: Duitse elitetroepen die al jarenlang aan het vechten zijn: Kreta, Normandië, het Oostfront. Bovendien zijn de Duitsers vastberaden: ze weten van geen wijken. Alleen als ze er zelf voor kiezen om te vertrekken.

Een ander probleem is dat de Duitse verdedigers het landschap in hun voordeel hebben. Ze liggen beschut in de bossen, vaak hoger dan de geallieerden. De Canadezen kunnen ze makkelijk raken.

