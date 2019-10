Met een granatenregen werd Overloon in puin geschoten en omgeploegd, soldaten liepen erachteraan

In De Peel zijn de Amerikanen afgelost door de Britten. Die staan met vier divisies klaar voor Operatie Constellation. Ze willen korte metten maken met de Duitse troepen ten westen van Venlo.

In het gebied breekt op 12 oktober 1944 de hel los.

De operatie begint met een luchtaanval op Venray. Bommenwerpers van een basis uit Frankrijk verwoesten Duitse posities in en rond het Limburgse dorp. Ook huizen. Zeker 30 inwoners komen om.

Aintree

De Britse 3e divisie van generaal Whistler lanceert bij Overloon fase 1 van de operatie met de eigen codenaam Aintree. De Britten zijn met zo’n 17.000 manschappen, verdeeld over diverse regimenten als Suffolk, South Lancashire en de Ulster Rifles.

De start 'H-hour' is om exact 11.00 in de ochtend met een artilleriebarrage van 300 kanonnen: een zogenaamde vuurwals, die ze vaker toepasten, zoals in de bossen bij Valkenswaard op 17 september met Market Garden.

Kaart met doelwitten van de vuurwals (foto: De Slag bij Overloon/Erik vd Dungen)

Kanonnen ten zuiden van Oploo vuren massaal en onophoudelijk granaten af. Na iedere barrage van vijf minuten verleggen ze hun doelen ongeveer 90 meter verder. 110 minuten lang. Een vastomlijnd gebied van enkele vierkante kilometers ploegen ze systematisch om met granaten. Hoeveel er precies worden afgesloten op een klein oppervlak? Het moeten er tienduizenden zijn geweest. Overloon ligt er middenin. Net als buurtschap Heikant. En aan de rand Hazenbroek. Alles in de zone krijgt de volle laag. Opvallend is dat er geluidsopnames zijn gemaakt van de gevechten.

LEES OOK: 75 jaar vrij. Podcast met geluidsopnames van de artilleriebeschietingen op 14 oktober 1944

Direct achter de vallende granaten, volgen soldaten te voet die het laatste verzet overrompelen. Dat gaat niet altijd goed. Er staan 100 Churchill-tanks klaar voor de strijd. Maar ze kunnen niet zo veel omdat er overal mijnenvelden liggen. De tanks rijden op mijnen en branden uit, soms met manschappen er nog in. Na huis-aan-huisgevechten is Overloon is snel onder controle. Meer dan 130 Duitsers worden krijgsgevangen genomen.

Britse tank door Overloon

Luchtsteun zorgt voor extra druk op de ketel . Er cirkelen Typhoons boven het gebied die meteen opgeroepen kunnen worden voor een beschieting. De totale bevrijding van Overloon zou pas over een paar dagen een feit zijn.

Het Duitse antwoord is niet meer zo krachtig als een paar dagen geleden. De Duitsers zijn veel tanks verloren. Kolonel Erich Walther van de kampfgruppe vertrekt op deze dag. Hij zou later aan het einde van de oorlog, door de Russen worden opgepakt en opgesloten in het voormalige concentratiekamp Buchenwald. Daar stierf hij aan de tbc in 1948.

Britse koning (links) in Brabant

Toevallig is de koning van Groot Brittannië in Brabant vandaag op bezoek bij de strijdende troepen. George VII bezoekt onder meer Helmond en Mill.

Het Britse bioscoopnieuws is ook in de Peel en doet verslag van de strijd tegen 'The Huns', waarmee de Duitsers worden bedoeld.

Huijbergen

Strijd ook op de Brabantse Wal bij Woensdrecht. Daar vallen de Duitsers aan. Via de moerassige bosgebieden ten westen van Huijbergen proberen ze naar Ossendrecht te trekken en zo de geallieerden in de flank aan te vallen. Het South Saskatchewan Regiment komt in de problemen. Er woeden zware gevechten op de Staartse Heide en Groote Meer. Maar de aanval mislukt. Canadese artillerie beschiet Huijbergen.

De Canadezen werken aan een doorbraakplan.

Artillerist maakt granaten klaar bij Ossendrecht

De kranten van 1944

Jan de Wit uit Rosmalen verzamelt kranten uit de oorlog en wij mochten in zijn archief kijken. Wil je de krant van deze dag in 1944 ook nalezen, klik dan hier.