Massale aanval bij Woensdrecht loopt uit op bloedbad: Black Friday

In de vroege ochtend vanaf 06:15 lanceren de Canadezen bij Woensdrecht hun aanval over het hele front. Van de polder tot aan de duinen bij Zandfort. Ze zijn gebrand op een doorbraak.

Als het nog donker is vuren kanonnen op de Duitse stellingen. Overal, van de polder tot de bossen, rukt de Canadese infanterie op. Ze krijgen ondersteuning van mortieren. Rookgranaten moeten de opmars makkelijk maken maar al snel loopt alles vast. Duitse handgranaten verergeren de situatie en de Canadezen kunnen geen kant op. Waarnemers zien dat er veel gewonden vallen en mannen krijgsgevangen worden genomen.

Doel van deze operatie Angus is om nu eindelijk de Zeeuwseweg te veroveren en de spoorlijn met het station van Woensdrecht.

Station Woensdrecht: doel van de aanval

De geallieerden roepen uitgebreide luchtsteun op. RAF-Typhoons vallen de Duitse kanonnen aan in de bossen bij Heimolen. 15 zware bommen missen allemaal doel.

Ook Spitfires bombarderen de Duitse fallschirmjäger in de polder maar die zitten diep ingegraven en het effect is beperkt.

Het Duitse bioscoopjournaal van deze periode in 1944 was er bij en besteedt aandacht aan de para's in de dijk van de 'Scheldemundung'.

Een nieuwe Canadese aanval verloopt rampzalig. Als het weer nacht is, wordt de terugtocht bevolen.

Grote verliezen

Het loopt uit op een mislukking bij de Black Watch. In de open polder zijn de militairen een makkelijk doelwit. Alle compagniescommandanten raken ze kwijt.

Er vallen 58 doden in totaal, 118 gewonden en 27 vermisten. Deze dag staat sindsdien bekend als Black Friday. Ook onder andere eenheden vallen zeker 14 doden en nog meer gewonden. De Duitse verliezen zijn laag: 1 gesneuvelde. Maar alle verkeer over de Zeeuwseweg is definitief onmogelijk.

Even verderop, in Ossendrecht wordt een grote groep van 49 Canadezen begraven. Hun maten zijn erbij net als de bevolking. Er komen meer graven de komende dagen.

Bombardement in Breda

Ook de Bredase wijk Ginneken beleeft een vreselijke dag. De geallieerden willen een Duits hoofdkwartier treffen bij de Duivelsbruglaan maar de vliegtuigbommen vallen op huizen en op het kuuroord dat daar ligt.

27 burgerdoden zijn het gevolg.

Overloon

Dag 2 van operatie Constellation in Overloon. De opmars gaat door. Maar moeizaam. De Britten komen langs brandende boerderijen, dode paarden en varkens. Opnieuw is er luchtsteun waar nodig.

Duitsers trekken zich op diverse plekken terug. Een deel gaat achter de Loobeek zitten, in Limburg. Voor de volgende fase van de strijd.

Geallieerde vliegtuigen voeren de bombardementen op. Venlo krijgt de volle laag. Doelwit zijn de Maasbruggen maar juist de woonwijken worden geraakt. Er komen veel burgers om en de schade is enorm.

De kranten van 1944

