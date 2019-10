Kunstenaar Loes van Delft creëerde Pjipje, haar Mickey Mouse waarmee ze de wereld verovert

“Maar met kunst kun je niks plannen”, vertelt Van Delft zondag in de talkshow KRAAK. Ze blikt terug op hoe het allemaal begon op haar zolderkamer in Drunen. Daar zat ze te tekenen in haar eentje, maar ze wilde dat haar werk wereldwijd werd gezien. En dus ging ze aan de slag op Facebook en Instagram. “Daar ben ik mijn eigen galerie gaan maken”, zegt ze.

Niet zonder succes. Op Instagram heeft ze inmiddels negentigduizend volgers. Dit terwijl ze op school en ook later toch vooral hoorde ‘ben je nou nog altijd bezig met die stomme poppetjes’. “Grow up!”

Via de vader van Justin Bieber hoorde Van Delft vorig jaar dat de Canadese zanger groot fan van haar werk is. Ze beschilderde vervolgens twee jassen voor hem. Even later werd Bieber gespot in een leren jack met daarop Pjipje. Van Delft schreeuwde het uit.