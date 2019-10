Automobilist op twee lekke banden is het haasje bij alcoholcontrole in Sprundel

SPRUNDEL -

Een automobilist in Sprundel deed de politie zaterdag raar opkijken. Bij een alcoholcontrole op de Vosdonkseweg kwam de bestuurder aanrijden in zijn auto met twee lekke banden. Hij reed op zijn velgen, zo constateerden agenten. Toen hij moest blazen, bleek dat hij te diep in het glaasje had gekeken.