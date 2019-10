Pak de warme chocolademelk maar, want het was nog nooit zo koud op deze dag

Afgelopen zomer vlogen de warmterecords ons om de oren, maar nu hebben we alweer het eerste ‘koude’ record te pakken. Het was zondag namelijk de koudste 6 oktober ooit. Op meerdere plekken in de provincie kwam de temperatuur niet boven de 10 graden uit.

Het oude record stond op deze dag in De Bilt op 10,1 graden en dat was in 1936. Vandaag bleven we daar nog iets onder, want in Volkel was het vandaag 9,2 graden.

De temperaturen liepen wel ver uit elkaar in Brabant want in Eindhoven werd bijvoorbeeld 9,8 graden gemeten, terwijl het in Woensdrecht 15,9 graden was. Daarnaast was het ook een kletsnatte dag.

Droger

Komende nacht trekt de regen weg en wordt het overal droog. Morgenochtend is grijs, maar hopelijk breekt de zon in de loop van de ochtend door.