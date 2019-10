Koorleden met rugzakjes na tweede plek in America's Got Talent even 'thuis' in Oosterhout

De Oosterhoutse link met het koor is de stichting van de gepensioneerde ondernemer Rens Joossen. Hij kwam in Zuid-Afrika in contact met de oprichter van het jongerenkoor. Sinds tien jaar steunt de stichting het koor. In die tien jaar trad het koor al vaker op in Oosterhout. "Dit voelt als thuis", zegt koorlid Rachel. Maar nooit was het zo druk als nu. Dat komt allemaal door talentenjacht America’s Got Talent.

HIV, mishandeling en verkrachting

Alle leden van het Ndlovu Youth Choir hebben een 'moeilijk' verleden. De meeste zijn hun ouders verloren verloren aan hiv. Anderen hebben te maken gehad met mishandeling of verkrachting. Allemaal werden ze geboren in armoede.

"Ze hebben allemaal een rugzakje", vat koor-oprichter Hugo Tempelman samen. Het koor is voor hen een uitlaatklep, maar het biedt ook een mogelijkheid voor een betere toekomst.

Pophits met Afrikaans sausje

Het is een bijzonder schouwspel, zondagmiddag tijdens de repetities in theater De Bussel in Oosterhout. Op typisch Zuid-Afrikaanse manier combineren de koorleden muziek en dans. Ze zingen traditionele Zuid-Afrikaanse nummers, maar ook eigen versies van pophits. Alles met een Afrikaans sausje. Twee keer treedt het koor zondag op voor een uitverkochte zaal.

Overladen met felicitaties

Zes weken lang zat het koor in de Verenigde Staten voor de opnames van America’s Got Talent, tot de finale twee weken geleden. Een deel van het koor is inmiddels terug naar Zuid-Afrika, maar een ander deel is nu even in Nederland. Het koor werd de afgelopen weken overladen met felicitaties, zelfs van de Zuid-Afrikaanse president. "Onze wereld staat op z’n kop", vertelt koorlid Rachel.

Stoutste dromen

Rens Joossen straalt de hele dag. Met een grote glimlach kijkt hij naar het repeterende koor en met diezelfde glimlach overhandigt hij tijdens het optreden een cheque aan het koor. "Dat ze zó goed zouden worden, dat wisten we natuurlijk niet. Dit hadden we in onze stoutste dromen niet kunnen verwachten."