Gewapende overval op tankstation Shell in Eindhoven

Een gewapende man heeft zondagavond rond kwart voor negen het Shell-tankstation aan de Aalsterweg in Eindhoven overvallen. De dader sloeg daarna op de vlucht. Er is een Burgernet-melding verspreid met zijn signalement.

De overvaller had een steekwapen bij zich. Hij is 1,80 meter groot, draagt een zwart trainingspak en een zwarte trui met capuchon. Hij ging er te voet vandoor en heeft een tas van de Jumbo bij zich. Het is nog niet duidelijk of hij iets buit heeft gemaakt.

Volgens de politie raakte er niemand gewond. Er wordt gezocht naar de dader en onderzoek gedaan. Mensen die de overvaller zien, wordt geadviseerd om zelf geen actie te ondernemen maar de politie te bellen.