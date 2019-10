'NAC moet supporters beschermen tegen bierdouches, spuug en vuurwerk', harde kern pikt het niet meer

Op 21 oktober vorig jaar ging het na afloop van de wedstrijd NAC-Willem II volledig mis achter Vak G in het Bredase Rat Verlegh Stadion. Een confrontatie tussen beide supportersgroepen werd nog net vermeden, maar de politie raakte flink slaags met de Bredase aanhang. Een explosie van geweld leidde later tot vele arrestaties en stadionverboden (27).

Schuld van NAC

Volgens de harde kern van NAC, die op Vak G staat, kan dit zo weer gebeuren. En dat is de schuld van NAC zelf, zo vinden zij. Als protest en waarschuwing hingen zij daarom spandoeken op voor de hoofdingang van het Rat Verlegh Stadion en werd de deur afgezet met lint. Leon Aerssens, verantwoordelijk voor de veiligheid bij NAC, is de gebeten hond. 'Leon out' en 'Met Leon aan het roer, liggen rellen op de loer' is de boodschap aan de directie.

Bierdouches, spuug en vuurwerk

Volgens de NAC-supporters had het vrijdag net zo uit de hand kunnen lopen als vorig jaar oktober. Opnieuw konden fans van de tegenpartij, deze keer van NEC uit Nijmegen, meteen na de wedstrijd dicht bij de NAC-supporters komen. Er stond weliswaar nog een hek, en aan NAC-kant een rijtje beveiligers tussen, maar er werd door de Nijmegenaren van alles overheen gegooid.

"We hebben vrijdag weer hetzelfde gezien als bij die toestanden na Willem II", zegt een woordvoerder namens de harde kern van Vak G. "Iedereen, ook kinderen en ouderen, werd na afloop getrakteerd op bierdouches, spuug en vuurwerk. Het is echt absurd."

'Beleid NAC leidt tot gevaarlijke situaties'

Volgens de harde kern van NAC is het de schuld van de Bredase club zelf. "Dit kan gebeuren omdat het beleid van NAC is om uitsupporters en mensen die Vak G verlaten op hetzelfde moment het stadion uit te laten. Daar gaat het mis en dat zorgt voor gevaarlijke situaties."

Het probleem zou zijn dat de supporters van de tegenpartij niet (goed) worden tegengehouden als ze richting het hek gaan waar de NAC-supporters zijn die Vak G verlaten. De confrontatie wordt opgezocht. De problemen na NAC-Willem II begonnen vorig seizoen ook zo. Dat leidde uiteindelijk tot bij vlagen excessief geweld door NAC-aanhangers.

'Nu hebben de meesten zich nog netjes gedragen'

"Op het moment dat er van de ene kant allerlei projectielen over het hek worden gesmeten, dan is het niet zo heel raar dat er mensen op gaan reageren. Dat is tegen Willem II gebeurd. Toen zijn de straffen bijna allemaal aan onze kant uitgedeeld. Nu hebben de meesten zich netjes gedragen, maar de frustratie is er niet minder om.

"Als de NAC-supporters op Vak G naar huis gaan, komen ze meteen op openbaar terrein waar de politie aanwezig is", zo stelt de woordvoerder van Vak G. "Maar de fans van de tegenpartij blijven op het terrein van NAC waar ze de bussen instappen om naar huis te gaan. Daar is dus geen politie aanwezig. De club is er verantwoordelijk en dus spreken we NAC hier ook op aan."

Gevaarlijke situaties

En dat doen de boze supporters meteen met grof geschut. Ze willen dat de kop van veiligheidsman Leon Aerssens rolt. "De maat is vol. Hij heeft na NAC-Willem II ook aan ons excuus moeten aanbieden. Hij houdt zich niet aan de afspraken en daardoor ontstaan er gevaarlijke situaties."