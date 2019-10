Moeder en kinderen worden wakker in brandend huis: 'We moeten God bedanken dat we op tijd weg waren'

Een moeder en haar twee tieners lagen te slapen, toen in hun huis aan de Vogelenzang in Kaatsheuvel brand uitbrak. Ze werden wakker van geluid. Het lukte de drie om op tijd weg te komen. "Ik moet god bedanken. We hebben geluk gehad."

De brand in het rijtjeshuis brak rond halftien uit. Vlammen sloegen uit het dak. Van dat dak bleef weinig over en er was enorme rookontwikkeling. Ook de twee aangrenzende huizen raakten beschadigd.

De vader van het gezin was buitenshuis aan het werk toen de vlammen om zich heen grepen. Hij kwam naar de Vogelenzang en zag daar de grote schade die was aangericht. "Het belangrijkste is dat mijn gezin niks is overkomen."

