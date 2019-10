Politie blokkeert rotonde om snelheidsduivel te pakken, man rijdt meer dan 100 kilometer te hard

Een 44-jarige automobilist uit Breda had zondagnacht wel erg veel haast. Met snelheden die ruim 100 kilometer per uur boven de toegestane snelheid lagen, reed hij door Breda en Prinsenbeek.

De politie zag de bestuurder rond half twee op de Nijverheidssingel in Breda rijden. Omdat hij hier wel erg hard reed, besloten de agenten hem aan de kant te zetten. De man negeerde het stopteken van de agenten en reed met hoge snelheid door.

De man reed in de richting van Prinsenbeek en Etten-Leur. Tijdens de rit maakte hij verschillende overtredingen, zoals een rotonde nemen tegen het verkeer in. Op de Beeksestraat richting Prinsenbeek, waar maar 30 kilometer per uur mag worden gereden, reed hij meer dan 100 kilometer per uur te hard.

Wegblokkade

Uiteindelijk reed de snelheidsduivel zich op de rotonde met de Velsgoed en de Beeksestraat in Prinsenbeek klem toen de politie de weg blokkeerde. Hij werd direct aangehouden. Zijn rijbewijs is hij kwijt en de auto waarin hij reed is in beslag genomen.

Het is niet duidelijk waarom de Bredanaar vluchtte.