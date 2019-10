Na maand op straat zwerven in Spaanse enclave, krijgt Helmonder zijn paspoort snel terug

Ouisam Karim, de Helmonder die al meer dan een maand zonder paspoort vastzit in een Spaanse enclave in Marokko, krijgt vandaag of morgen zijn paspoort terug. Toen Karim de boot naar Malaga wilde nemen, werd hij aangezien voor een illegale immigrant en werd zijn paspoort ingenomen.

Europarlementariër Mohammed Chahim kreeg maandag het goede nieuws dat Ouisam Karim vandaag of morgen zijn paspoort terugkrijgt. Karim zit al sinds 3 september vast in de Spaanse enclave Melilla in Noord-Marokko. Chahim heeft zich de afgelopen dagen flink ingespannen om Ouisam Karim uit zijn benarde positie te bevrijden.

De Spaanse autoriteiten dachten dat zijn paspoort vervalst was en namen Karim mee. Na twee dagen in de cel werd hij op straat gezet, zonder paspoort. Wekenlang zwierf hij op straat en werd zelfs beroofd.

De afgelopen dagen kwam zijn verhaal in het nieuws en kwam er hulp op gang. Zo hielp de burgemeester van Arnhem, Ahmed Marcouch, hem aan een slaapplek. Marcouch kent de streek goed, omdat hij daar vandaan komt.

Vakantie

Karim was een maand in Marokko op vakantie. Toen hij de boot naar Malaga wilde nemen ging het mis. In Melilla proberen veel illegalen de boot naar Spanje op te komen en ook Ouisam Karim werd aangezien voor een immigrant. Zijn paspoort heeft hij sindsdien niet meer gezien en alle hulp van Buitenlandse Zaken en de Nederlandse ambassade in Spanje mocht nog niet baten.

Ondertussen kreeg hij nergens onderdak, omdat hij zich niet kon identificeren. Zijn familie stuurde hem geld en wilde eigenlijk volgende week naar Noord-Afrika afreizen om hem te ondersteunen, maar dat lijkt nu niet meer nodig.