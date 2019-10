Longartsen willen dat e-sigaret wordt verboden, maar volgens de distributeur redt die juist levens

Longartsen pleiten voor een totaalverbod op de elektrische sigaret. Maar volgens Europa’s grootste distributeur van de vloeistoffen voor e-sigaretten, wordt er vooral heel veel onzin over het ‘vapen’ verspreid. “Met de e-sigaret kun je juist levens redden”, zegt Tony de Hond, eigenaar van UEG in Oosterhout.

De Hond (44), eigenaar van een groothandel en producent van e-liquids, staat nog altijd vierkant achter zijn product, ook na het nieuws dat er in Amerika duizenden mensen ziek zijn geworden en achttien mensen zijn overleden na het gebruik van de e-sigaret.

“Mensen lezen krantenkoppen en lezen niet verder. Maar we weten dat dit nieuws uit Amerika komt. We weten ook dat meer dan tachtig procent van de mensen die ziek zijn geworden, ook THC vapeten.” THC is de stof in cannabis die zorgt voor het effect.

“Het is illegaal, dus wordt het op de zwarte markt verkocht. In de onderzochte illegale vloeistoffen zaten zelfs pesticiden”, legt De Hond uit. “In Nederland is die vloeistof met THC helemaal niet te koop in de winkels.” Daarnaast moeten de Nederlandse vloeistoffen aan ‘bizar strenge eisen’ voldoen, zegt hij.

Jongeren

Hoewel dat klopt, zegt longarts Leon van der Toorn dat het probleem hem niet alleen zit in de schadelijkheid van de e-sigaret. “We zijn niet alleen bang voor acute longproblemen, maar vooral bang dat de e-sigaret een vlucht gaat nemen onder jongeren die denken dat de e-sigaret niet slecht is. Er wordt vaak gezegd dat de e-sigaret 95 procent minder schadelijk is dan de gewone sigaret, maar dat is niet wetenschappelijk onderbouwd. We zijn bang dat jonge mensen allemaal de e-sigaret gaan gebruiken, nicotineverslaafd raken en vijf jaar later alsnog de gewone sigaret gaan gebruiken.”

Volgens De Hond is de e-sigaret wel degelijk veel minder slecht en hielp hij talloze mensen van het ‘gewone’ roken af. Hij heeft daar persoonlijke redenen voor, zegt hij: zijn vader en oom stierven aan longkanker. “Ik heb zoveel mensen van het roken af geholpen. Ik heb het over duizenden, misschien wel tienduizenden mensen die tegen mij zeggen: 'Ik krijg weer lucht, het gaat beter met me sinds ik overstapte op de e-sigaret'.”

Met de nadruk op overstappen, want De Hond wil echt niet iedereen aan de e-sigaret krijgen, zegt hij. “Iemand die nog nooit gerookt of gedampt heeft, zou ik niks verkopen. Een e-sigaret is een vervanging voor mensen die een minder schadelijk alternatief willen voor roken. Mensen die niet roken, moeten er niet aan beginnen.”

Beter alternatief?

Longarts Van der Toorn zegt dat het nog niet duidelijk is of de e-sigaret ‘beter’ is dan de gewone sigaret. “Het lastige is dat we dat niet weten. We hebben geen info over de langetermijneffecten. Daar willen we voor waarschuwen. Het klopt dat alle bestanddelen in de vloeistoffen zijn goedgekeurd, maar dat geldt wanneer je ze op zou eten. Maar als je ze verdampt naar je luchtwegen, weten we de gevolgen niet.”

Volgens De Hond gaat alle focus nu naar de e-sigaret, terwijl het ‘gewone’ roken juist aangepakt moet worden. “Nu zetten ze de e-sigaret in het verdomhoekje, dat vind ik schandalig”, zegt hij. Van der Toorn begrijpt die kritiek: “Maar we willen een rookvrije generatie. We zien het liefst dat er helemaal geen sigaret én geen e-sigaret meer zijn.”