Soldaten in de vijver van het voormalige Land van Ooit worden in ere hersteld

Na decennia van verwaarlozing worden de soldaten van het voormalige Land van Ooit in ere hersteld. De gemeente Heusden gaat de vijver waar de figuren in staan opknappen, zodat de soldaten weer zichtbaar worden. Door de jaren heen zijn de vijver én de soldaten overwoekerd door riet, biezen en andere waterplanten. Door het opknappen van de vijver worden de soldaten letterlijk bevrijd uit een groene gevangenis.

Samen met het Roze Kasteel, dat inmiddels niet meer roze is, herinneren de nog altijd aanwezige Waterloo soldaten in de vijver aan de hoogtijdagen van het Land van Ooit. Het pretpark waar kinderen de baas waren ging in 2007 failliet. De soldaten werden daarna aan hun lot overgelaten en leken vergeten en afgedankt, maar daar komt nu verandering in vertelt projectleider Rick Dusée.

Soldaten worden weer zichtbaar

"We gaan de vijver opknappen zodat de soldaten ook weer zichtbaar worden. Het zou ook een overweging kunnen zijn om de soldaten zelf op te knappen, maar we weten niet wat er gebeurt als we ze uit het water halen. Ze zijn nogal zwaar en we weten niet hoe ze er aan toe zijn. Daar moeten we even goed over nadenken."

De soldaten zijn ten tijde van het Land van Ooit bevroren door een boze 'Stor de Bostor'. Door die betovering zijn de soldaten voor eeuwig gedoemd om in de vijver te blijven staan. Twaalf jaar na het faillissement van het pretpark is de betovering nog steeds van kracht, de soldaten staan enigszins afgebladderd nog altijd in de vijver te wachten op betere tijden. "Die blijven hier, het kasteelpark bewaken", aldus Rick Dusée.

Ruimte voor soldaten en natuur

"We willen het riet weghalen en tegelijkertijd gaan we dat doen met aandacht voor de natuur", vertelt Rick Dusée. "Op die manier geven we ook dieren zoals kikkers en salamanders de ruimte en kunnen we de soldaten langdurig een plekje geven. Het is een combinatie van natuur en historie van het Land van Ooit."