Thea en haar dochter en kleinzoon genezen verklaard van kanker: 'Een wonder, dankzij Maria'

Het kapelletje was voor haar altijd een bijzondere plek. "Het is fijn om er even te zitten zonder dat er iemand weet van heeft."

Jarenlang moest Thea het zonder haar vertrouwde Mariabeeld stellen. Nadat de kerk van Moerdijk uit gebruik werd genomen, nam het bisdom ook het oorspronkelijk beeld van Maria in het kapelletje onderin de kerktoren weg. Tot groot verdriet van Thea. "Zonder dat ik er iets van wist, was het beeld ineens weg." Er kwam wel een ander Mariabeeld voor in de plaats, maar voor Thea was dat toch niet hetzelfde.

Maar het beeld van Maria van Fátima waar ze in moeilijke tijden zoveel steun aan had, keert zondag weer terug op haar vertrouwde plaats. Tijdens een plechtige ceremonie wordt de beeltenis ingezegend en Thea is daar natuurlijk bij.