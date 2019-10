Dennis Struijk werd geliquideerd in Best: twee verdachten aangehouden na jarenlang onderzoek

De politie heeft maandag twee Zaandammers van 28 en 31 aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de liquidatie van Dennis Struijk. Struijk werd in 2017 doodgeschoten in zijn auto in Best.

De politie is nog op zoek naar een derde verdachte. Het onderzoek loopt dus nog. De politie sluit niet uit dat er nog meerdere mensen worden aangehouden die meer weten over de zaak.

De toen 35-jarige Eindhovenaar speelde volgens de politie een rol in het zware criminele circuit. Hij overleefde meerdere liquidatiepogingen, zoals in 2015 op de parkeerplaats van de Albert Heijn in Mierlo-Hout. Twee maanden later werd hij thuis opgewacht door mannen met kalasjnikovs, maar zouden de wapens dienst hebben geweigerd.

In 2016 werd hij in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht nadat hij vlak voor zijn huis aan de Sint Petrus Canisiuslaan werd beschoten. Struijk overleefde de liquidatiepoging alweer. Omroep Brabant noemde hem eerder 'de kat met de negen levens'.

Geen bescherming

Struijk weigerde na drie liquidatiepogingen politiebescherming. Om de veiligheid van zijn buurtbewoners te waarborgen, krijgt Struijk een gebiedsverbod voor zijn eigen wijk. Hij mocht uiteindelijk zes maanden lang zijn Eindhovense woning niet in, tot het definitief misging in de buurt van zijn nieuwe huis in Best.

Het Openbaar Ministerie loofde vorig jaar nog 20.000 euro voor de gouden tip die ervoor zorgde dat de moordenaars van Dennis Struijk werden gepakt. Iets daarvoor werden er al beelden van de schutters getoond in Bureau Brabant.

Het is nog niet duidelijk hoe de politie uiteindelijk de twee Zaandammers op het spoor is gekomen.