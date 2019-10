Mega-succes Floor Jansen gaat maar door: tour uitverkocht en nummers duizenden keren gestreamd

Floor Jansen uit Goirle kan haar geluk niet op. De metalzangeres van Nightwish was al jaren internationaal bekend, maar nu begint ze ook in Nederland bij het grote publiek voet aan de grond te krijgen. Dankzij haar deelname aan het zangprogramma Beste Zangers waren haar zes Nederlandse shows binnen een dag uitverkocht.

“Ik ben helemaal overdonderd”, vertelt Jansen maandag zichtbaar blij aan haar fans via een video op YouTube. “Ik kondigde mijn shows op vrijdag aan en op zaterdag waren ze uitverkocht. Dat had ik niet verwacht. We zijn hard bezig om er nog een paar bij te boeken.”

Zeven keer in iTunes top 100

Daarnaast staan alle zeven nummers die Floor in Beste Zangers zong, in de iTunes-hitlijsten. Vooral haar covers van Shallow en Winner doen het goed. Floor zong het nummer Winner voor Tim Akkerman in de uitzending van afgelopen zondagavond. Ze kreeg de voormalig Di-rect-zanger daarmee aan het huilen.

Floor Jansen werd geboren in Goirle en ze woont met haar man en dochter in Zweden. Haar muzikale carrière begon gewoon hier in het Brabantse, want ze zat namelijk in de allereerste klas van de Rockacademie in Tilburg en gaf ook zangles in Brabant. Ze maakte furore met metalband After Forever. Hier onbekend, maar wereldwijd een hit. Nu reist ze de hele wereld rond met de Finse band Nightwish.

De laatste aflevering van Beste Zangers is zondag 13 oktober om halfnegen op NPO 1. Floor zingt dan verschillende duetten met de andere kandidaten.