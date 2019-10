Man met mes belaagd, in elkaar geslagen en beroofd, één verdachte zit vast

De politie heeft twee mannen opgepakt na een straatroof in Tilburg (Archieffoto).

TILBURG -

Een 29-jarige man uit Tilburg werd maandagmiddag op de Vredeman de Vriesstraat door zeker twee mannen met een mes belaagd. De daders sloegen de man in elkaar en gingen er rennend vandoor. De politie kon twee mannen later op de Besterdring in Tilburg aanhouden.