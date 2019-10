Jongen (18) zwaar mishandeld op festival Zinderend Acht: ‘Beugel door zijn mond’

De politie heeft maandag in het opsporingsprogramma Bureau Brabant beelden vrijgegeven van een zware mishandeling op 22 juni tijdens het festival Zinderend Acht. Een 18-jarige jongen werd zo ernstig mishandeld dat hij zwaargewond raakte. Omdat de jongen door de harde trappen dood had kunnen gaan, gaat het volgens de politie niet alleen meer om zware mishandeling maar ook om poging tot doodslag.

Iets na middernacht escaleerde de situatie op het festival in Acht. Het slachtoffer werd tegen de grond gewerkt en zo hard tegen zijn hoofd geschopt dat zijn kaak op twee plaatsen brak. De beugel in zijn mond kwam door de harde trappen via zijn onderlip naar buiten. De tanden in zijn onderkaak zijn naar achteren geschopt.

Specifieke getuigen

Op de beelden van Bureau Brabant is te zien dat een groep jongeren om iemand heen staat. De politie is op zoek naar getuigen die iets van de mishandeling hebben gezien. De politie komt ook graag in contact met twee jongens die het slachtoffer probeerden te verdedigen tijdens de mishandeling.