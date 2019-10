Jongen (18) zwaar mishandeld op festival Zinderend Acht: ‘Kaak gebroken en beugel door zijn mond’

De jongen werd zwaar mishandeld in Acht. (Beeld: Bureau Brabant)

EINDHOVEN -

De politie heeft maandag in het opsporingsprogramma Bureau Brabant beelden vrijgegeven van een zware mishandeling op 22 juni tijdens het festival Zinderend Acht in Eindhoven. Een 18-jarige jongen werd zo ernstig mishandeld dat hij zwaargewond raakte. Omdat de jongen door de harde trappen dood had kunnen gaan, gaat het volgens de politie om poging tot doodslag.