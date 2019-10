Ouders van Ximena Knol, die zelfmoordpoeder gebruikte, klagen psycholoog aan

De 19-jarige Brabantse vrouw pleegde begin vorig jaar zelfmoord met een middel dat ze op internet had gekocht. Haar ouders deden in december aangifte tegen de psycholoog wegens dood door schuld, omdat ze vinden dat zij professioneel ernstig nalatig is geweest.

Het Openbaar Ministerie (OM) zag afgelopen zomer af van een strafrechtelijk onderzoek omdat ‘een redelijk vermoeden van schuld’ ontbrak. Volgens de ouders, die in Uden wonen, zou de therapeut de wanhopige Ximena aan haar lot hebben overgelaten toen ze had aangegeven dat ze zelfmoord wilde plegen. Daarom nemen de ouders nu zelf het initiatief tot vervolging.

Zelfmoordmiddel

Ximena maakt een einde aan haar leven met een zelfmoordmiddel dat ze eenvoudig op internet had gekocht. Volgens haar ouders was de psychologe op de hoogte van haar suïcidale situatie, maar liet ze na om de behandeling te intensiveren. Ook werden de ouders niet ingelicht.