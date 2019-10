Lingo-tweeling uit Heesch blijft maar winnen: ‘Vanavond doen we voor de achtste keer mee’

Steeds meer mensen valt het op: die vrolijke, blonde meiden doen het erg goed. “We krijgen echt veel reacties”, vertelt Eefje. “Het nieuws dat we elke avond op tv zijn, doet snel de ronde, dus heel veel mensen kijken naar ons. Of mensen zappen even langs SBS6 en zien ineens ons tweeën staan.”

De tweeling heeft niet speciaal iets met taal, vertelt Eefje. “We zijn allebei arts en voor onze studie destijds naar Nijmegen verhuisd. Marloes is nu arts in opleiding in de psychiatrie in Nijmegen en ik doe onderzoek naar artrose in Utrecht.”

Een keer geoefend

Woordspelletjes blijken de twee ook prima te liggen. “We hebben een keer samen op internet geoefend, maar verder niet echt. Wel hebben we met elke beginletter een vijf- of zesletterig woord bedacht wat we als eerste kunnen gebruiken. Maandagavond bijvoorbeeld krijgen we een C. Dan roept een van ons meteen citrus.”

Lingo is na een jarenlange afwezigheid sinds dit seizoen weer te zien en is meteen een hit voor SBS6. Elke avond kijken er meer dan 800.000 mensen. In tegenstelling tot vroeger mag het winnende koppel de volgende aflevering terugkomen. “Ze nemen vijf afleveringen per dag op, dus we zijn al een paar keer geweest. En je moet per dag ook meerdere setjes kleding meenemen omdat je natuurlijk in de volgende aflevering weer wat anders aan moet.”

7440 euro verdiend

De lange reeks finales legt de tweeling ook geen windeieren. Tot maandagavond hebben ze al 7440 euro verdiend en twee reischeques van elk 1500 euro. Hoelang hun zegereeks nog gaat duren mag Eefje niet zeggen.

En hun grote geheim: “We zijn een goed team, misschien ook omdat we tweelingzussen zijn. Maar je hebt ook veel geluk nodig. In de eerste aflevering stonden we tegenover een stel dat al voor de vijfde keer meedeed. Toen ze tegen ons moesten spelen, trokken ze elke keer een rode bal. Dat geluk moet je ook hebben.”