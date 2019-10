Vele regen stemt waterschappen voorzichtig optimistisch, maar droogteprobleem nog lang niet opgelost

In de afgelopen tijd is er een aardige hoeveelheid gevallen en het viel ook mooi verspreid over de dag én de dagen. Volgens de waterschappen is dat gunstiger dan in één keer een enorme piekbui. De neerslag die rustig valt, krijgt meer kans krijgt om in de bodem te zakken en zo het grondwater aan te vullen.

Natte straten in Budel. (Foto: Ben Saanen)

Waterschap Aa en Maas is blij met alle buien en buitjes die onlangs vielen: "Je ziet in delen van ons gebied dat het grondwater snel bijtrekt. Dit gaat vooral om de lagere gebieden bij Oss en Den Bosch. Maar ook in de omgeving van Veghel en Gemert. Kijk je naar de hoger gelegen gebieden zoals de Maashorst en de Peel, dan is het grondwaterpeil daar nog steeds te laag. In Volkel is bijvoorbeeld nog een tekort van 200 millimeter. Grote verschil met vorig jaar is dat het toen pas in december een periode lang nat was. Dus als dit weerbeeld zich voortzet, kunnen we een inhaalslag maken.”

Erfenis van 2018

In 2019 is er wat meer regen gevallen, maar de droogte van vorig jaar speelde dit jaar ook nog een grote rol. Doordat in de afgelopen herfst en winter niet genoeg regen viel, begon dit groeiseizoen al direct met lage grondwaterstanden.

In het oosten van Brabant is het tekort aan neerslag het grootst. De zomer was heet en droog. In september viel er wel wat neerslag, maar dat gold echter niet voor het zuidoosten van het land. Volgens waterschap De Dommel liep het neerslagtekort in het zuidoosten van de provincie op tot 260 mm.

Het heeft veel geregend bij Steenbergen. (Foto: Ad Schouteren)

“Normaal valt er in Nederland zo’n 800 mm neerslag per jaar. We komen dus ongeveer een derde van de normale jaarhoeveelheid neerslag tekort”, aldus het waterschap. Bijvoorbeeld in het gebied ten zuiden van Eindhoven is de grondwaterstand op veel plekken nog flink onder het normale peil.

Voorzichtig optimistisch

Toch laten de verschillende waterschappen ook optimistische geluiden horen. Waterschap De Dommel bijvoorbeeld, trekt vanwege regenval van de afgelopen tijd het tijdelijke verbod op het onttrekken van water uit oppervlaktewater met ingang van woensdag in.

En Brabantse Delta meldt desgevraagd: “De afgelopen week is er gemiddeld 50 mm neerslag gevallen in ons gebied (Midden- en West-Brabant, red.). In gebieden waar wij het peil kunnen instellen zijn de grondwaterstanden normaal voor de tijd van het jaar. In de vrij afwaterende gebieden zijn de peilen nog droog tot zeer droog voor de tijd van het jaar.”

Om water vast te houden heeft het waterschap de stuwen zo hoog mogelijk ingesteld.

'Normaal' is nog ver weg

Het droogteprobleem is nog niet voorbij, daar zijn de waterschappen het wel over eens. “Er moet nog veel regen vallen in de komende maanden, om aan het begin van het groeiseizoen op 1 april te beginnen met een normale grondwaterstand”, aldus waterschap De Dommel. “Dan moet er dus veel meer regen vallen dan normaal en die regen moet ook nog gestaag en verspreid over de dag vallen. Van die grauwe dagen met aan één stuk door gestage regen en miezer, waar niemand op zit te wachten, maar waar de natuur en het grondwater nu wel om staan te springen.