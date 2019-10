Vader Daniëlle van de Donk 'zo trots als een aap' op dochter die honderdste interland speelt

Oranjeleeuwin Daniëlle van de Donk speelt dinsdagavond haar honderdste interland. Haar vader Chris van de Donk zit tijdens de wedstrijd tegen Rusland in het Philips Stadion in Eindhoven om Daniëlle op het veld te bewonderen en hij is ontzettend trots.

“Deze wedstrijd zat er aan te komen en ik hoop dat ze er zelf trots op is. Ik heb altijd gedacht dat ik trots ben, maar ik hoop dat zij dat ook is ”, vertelt Chris aan het radioprogramma Afslag Zuid van Omroep Brabant.

Genieten

Volgens Daniëlles vader geniet de voetbalster niet altijd genoeg van haar voetbalcarrière in Oranje. “Ik denk dat het ook komt omdat als je straks op oudere leeftijd bent, je er meer van geniet als je terugkijkt. Dan op het moment zelf.”

In 2010 speelde Daniëlle haar eerste wedstrijd voor Oranje. Haar allereerste wedstrijd in het Nederlandse shirt was al bij Oranje onder de 16. Dat was een bijzonder moment voor haar vader. “Je bent zo trots als een aap als het Nederlands volkslied klinkt.”

Eindhoven

Dat de speelster uit Valkenswaard uitgerekend haar honderdste wedstrijd in Brabant mag voetballen is voor Chris best apart. “Het lijkt wel of ze het bewust hebben gedaan. De mensen uit de buurt weten allemaal dat Daniëlle haar honderdste wedstrijd speelt in Eindhoven. Dat is toch Brabants.”

Na de wedstrijd zal ze nog even stilstaan met haar ouders bij dit bijzondere moment, maar het voetballeven gaat snel door. “Ze is een dag vrij en daarna moet ze alweer terug naar Londen. Daar treft ze zondag Chelsea. Het voetballeven gaat gewoon door.”

Op naar de tweehonderd

De EK-kwalificatiewedstrijd van de Oranjeleeuwinnen begint dinsdagavond om acht uur. Op naar de honderdste wedstrijd van Daniëlle, maar als het aan Chris ligt komt zijn dochter nog verder. “Als het aan mij ligt haalt ze ook de tweehonderd interlands.”