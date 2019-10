Gekleurd zand dat na festival in Tilburg werd uitgedeeld, moet terug: er zit cadmium in

Het gekleurde zand dat in augustus op het Pieter Vreedeplein in Tilburg lag, blijkt vervuild te zijn met cadmium. De gemeente heeft daarom besloten het zand terug te roepen. Volgens de GGD is er geen sprake van gezondheidsrisico’s. De zandbak met gekleurd zand heette 'Pitch of Colored Sand' en was onderdeel van streetart-festival Kaapstad. Na het evenement deelde de organisatie het zand uit aan onder meer scholen.

Ook bezoekers van het festival mochten het zand meenemen. De zandbak stond van 7 augustus tot 2 september op het Pieter Vreedeplein. Het gaat volgens een woordvoerder van de gemeente Tilburg in totaal om zo'n 4500 kilo zand dat is uitgedeeld. "Twee aanhangers vol", zegt ze. Bezoekers van het streetart-festival speelden, liepen en sportten in het zand. Na het evenement deelde de organisator van het festival het zand dus uit aan bezoekers en scholen.

De gemeente noemt de aanwezigheid van cadmium in het zand 'een ongewenste situatie' . Ze wil niet dat mensen er onnodig mee in aanraking komen. Ook is het volgens de gemeente niet wenselijk dat cadmium in de bodem en het water terechtkomt. De GGD heeft de gemeente daarom geadviseerd het zand terug te roepen. Volgens de woordvoerder is er inmiddels contact geweest met vijf scholen die zand hebben meegenomen. "Het is geen speelzand. Daarom roepen we het nu terug."

Twee onderzoeken

De vervuiling kwam aan het licht na onderzoek dat werd gedaan door de grondverwerker die door de organisatie van het festival in de arm was genomen om het zand van het plein te verwijderen. De organisator meldde de vervuiling met cadmium eind september bij de gemeente.

Vervolgens heeft de gemeente zelf een onderzoek uitgevoerd. De uitkomsten van allebei de onderzoeken zijn voorgelegd aan de GGD. De conclusie van de gezondheidsorganisatie is dat er sprake is van 'kortdurende blootstelling'. "En dat er naar verwachting geen gezondheidsrisico's zijn."

Terugroepactie begonnen

De terugroepactie van het zand is dinsdag begonnen. De gemeente heeft via social media en via de organisator al deels kunnen achterhalen wie het zand na het festival heeft opgehaald. Hier zitten ook scholen bij.