Bijzondere landstitel voor Moergestelse softbaldames, 'Ik doe de medaille niet meer af!'

Een deel van het team komt dinsdagmiddag met kleine oogjes aan bij het clubhuis. "We hebben op het veld gedanst, over de wedstrijd gepraat en 's nachts zijn we nog de stad in geweest", vertelt Vlaamse speelster Celine Janssens. Voor het eerst, want eerder kwam het team daar niet aan toe volgens Cindy van der Zanden. "We hebben vooral veel gesoftbalt, nu konden we met het hele team iets leuks doen."

Bekijk de video en lees verder.

Het moment dat ze wisten dat ze konden winnen? Vanaf het begin, zegt de Amerikaanse Elizabeth Snow zelfverzekerd. "We geloofden in onze passie en waar we toe in staat zijn. We moesten het alleen nog maar waar maken en dat hebben we gedaan." Bij softbal worden normaal gesproken zeven innings (een slagbeurt en een veldbeurt van ieder team) gespeeld. Maar in deze beslissende wedstrijd kwam het zelfs tot een achtste. "Die tiebreak was zenuwslopend, maar het gaf ons de mogelijkheid om te winnen", blikt pitcher Rachael Knapp terug.

Lichten uit

Toch werd het nog even spannend, net voor de beslissende slag viel het licht uit. "We hebben nog een half uur vertraging gehad voor we landskampioen werden, dus de ontlading was extra groot", aldus Eva van Knegsel uit Moergestel. Inmiddels hangt bij alle dames een gouden ketting om hun nek. "Dat voelt top, ik doe hem niet meer af!", lacht Van der Zanden.