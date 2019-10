Egbert Lichtenberg voorgedragen als nieuwe burgemeester van Altena

Egbert Lichtenberg (CDA) wordt voorgedragen als de nieuwe burgemeester van de gemeente Altena. Dat is dinsdagavond bekend gemaakt tijdens een speciale raadsvergadering. Altena ontstond op 1 januari 2019 door de fusie van de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem. Marcel Fränzel (D66) is sinds die tijd waarnemend burgemeester.

Egbert Lichtenberg (CDA) is momenteel algemeen directeur van WAVA/MidZuid B.V., de sociale werkvoorziening in West-Brabant. Daarnaast is hij CDA-fractievoorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad van Papendrecht.

Uitgebreide zoektocht

De aanbeveling is het resultaat van een uitgebreide zoektocht, die het afgelopen voorjaar begon met het opstellen van een profielschets. Hierbij werden inwoners en maatschappelijke organisaties intensief betrokken. Met een enquête en in gesprekken met raadsleden konden zij aangeven aan welke eigenschappen de burgemeester van Altena moet voldoen. "Een burgemeester die midden in de samenleving staat, zichtbaar is en zich betrokken voelt bij de streek", waren de belangrijkste uitkomsten.

In totaal solliciteerden dertien kandidaten (twaalf mannen en één vrouw) naar de burgemeesterspost. Egbert Lichtenberg (geboren in Uden) voldoet volgens de raad het beste aan het opgestelde profiel en daarmee aan de wensen van de inwoners.