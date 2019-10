Organisatie Dutch Design Week baalt flink, geen treinen naar Eindhoven tijdens openingsweekend

De organisatie van de Dutch Design Week baalt enorm. Nèt als de Dutch Design Week begint, rijden er geen treinen naar Eindhoven. “Dat is natuurlijk heel erg jammer. Het is echt balen”, zegt directeur Martijn Paulen op het Ketelhuisplein waar de voorbereidingen al in volle gang zijn. Precies tijdens het openingsweekend van DDW gaat station Boxtel plat.

De Dutch Design Week (DDW) is niet zomaar een evenementje. Er komen 355.000 bezoekers. Op 120 plekken in de stad is wat te doen. Met 2600 designers. “Het is een happening van formaat. We nemen de stad over”, zegt Paulen.

Uit 72 landen komen de bezoekers. Veelal met het vliegtuig. En dan blijven ze meteen een aantal dagen want de DDW doe je niet even in één dag. Vele duizenden bezoekers komen dan met de trein naar Eindhoven. En daar gaat het dan mis.

Tijdens het openingsweekend van de DDW gaat station Boxtel helemaal plat. Reizigers moeten in Den Bosch of Tilburg overstappen op de bus. Een hoop gedoe met de koffers. Trein in, trein uit. Bus in, bus uit. En extra reistijd. “Het is ons openingsweekend en dat is traditioneel het weekend waarin de internationale bezoekers er meteen zijn. We hebben wel onze zorgen natuurlijk. Ze komen veelal aan op Schiphol en dus is het toch even lastig om Eindhoven te bereiken.”

Vooruitstrevend land

De organisatie van de DDW baalt dus flink. Zelf proberen ze het vervoer zo goed mogelijk te organiseren. Gratis taxi’s rijden door de stad om iedereen op de designplekken te krijgen. En er rijden hop on hop off bussen. In Eindhoven is het dus tot in de puntjes geregeld. En zeker als Eindhoven wereldwijd op de kaart gezet wordt door de 900 journalisten, bloggers en vloggers, is gedoe met treinen het laatste waar je als organisatie op zit te wachten.

De bezoekers moeten optimaal kunnen genieten. “We proberen ze een prachtige ervaring te bieden. Amsterdam – Eindhoven is voor de internationale reizigers niks. Het is een uur en een kwartier. En dan gaat het daar stagneren dat is wel jammer. In een vooruitstrevend land als Nederland wil je laten zien dat het vlak bij elkaar ligt. Daar zit de zorg in. Dat die ervaring niet optimaal is.“

Kon niet anders

Spoorbeheerder Prorail zegt dat de werkzaamheden niet anders gepland konden worden. René Vegter: “We moeten af en toe aan de sporen werken. We moeten dan met heel veel factoren rekening houden. We kunnen niet aan het spoor werken als er ook aan de weg gewerkt wordt. Aannemers moeten beschikbaar zijn. En we moeten zelfs rekening houden met werkzaamheden in het buitenland.” Vegter snapt wel de organisatie van de DDW baalt. “Ik kan het me voorstellen, maar we hebben wel steeds meer evenementen in Nederland. Het wordt moeilijker om die puzzel rond te maken.”

Geen foutje

Michiel Jonker van de NS zegt dat het zeker geen foutje is. “We rijden liever treinen als het even kan, maar we kunnen er ook niet onder uit dat er af en toe aan het spoor gewerkt moet worden. Dat is een ontzettend ingewikkelde puzzel. We proberen het op te lossen met bussen.” In totaal gaan er 120 bussen per dag rijden.

Paulen van de DDW heeft wel overleg gehad met de NS. “Deze planning lag bij hen al heel lang vast. We hebben vooral contact gehad over de vraag over hoe je vervangend vervoer gaat organiseren. Dat ook de internationale bezoekers begrijpen dat er bussen rijden.” En dus gaat er niks aan het toeval overgelaten worden als het aan de DDW-directeur ligt. “We houden echt nauw contact.”

De Dutch Design Week is van 19 tot en met 27 oktober.