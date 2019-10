Opnieuw zit vrachtwagen klem onder viaduct in Hank

HANK -

Een vrachtwagenchauffeuse heeft dinsdagmiddag haar vrachtwagen klemgereden onder een viaduct op de Kurenpolderweg in Hank. De vrouw moest naar het ziekenhuis voor controle en het dak van de cabine was helemaal verwoest. Het is niet de eerste keer dat een vrachtwagen zich vastrijdt onder dit viaduct.