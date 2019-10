Voetbaltrainer Pieter Schrassert Bert uit Rosmalen wil via Oranje hogerop

Zijn voetbalcarrière was bescheiden, maar als trainer wil hij hogerop. Pieter Schrassert Bert (38) uit Rosmalen is sinds dit seizoen in dienst bij de KNVB. Als trainers-docent, maar ook als trainer van de Oranje-talenten onder 15 jaar en assistent bij het Nederlands Elftal onder 20 jaar.

Dus is hij deze week, -net als onder meer Ronald Koeman met het 'grote Oranje'-, in de weer op de KNVB Campus in Zeist. Deze keer als onderdeel van de staf die zich met de talenten tot 20 jaar voorbereidt op interlands tegen Portugal en Polen. Hij geniet zichtbaar in de Zeister bossen.

"Kijk om je heen. Het is hier een fantastische accommodatie en ik vind het een voorrecht om hier met een team bezig te mogen zijn en de velden op te gaan. Voor besprekingen en dergelijke kom ik heel vaak hier in Zeist, maar dit is de eerste keer dat we hier ook de voorbereiding op de wedstrijden doen en in het teamhotel overnachten."

Wapenschild en dubbele achternaam

Zijn naam vraagt om uitleg, want met 'Pieter Schrassert Bert' kom je in de verleiding om te struikelen over de voor- en achternaam. Schrassert Bert is dus de achternaam. "Lang geleden, ik geloof rond de 80-jarige oorlog, was een over-grootvader iets hoogs in het leger. We hebben daardoor ook een heus wapenschild en vandaar ook die dubbele achternaam."

Schrasser Bert heeft als voetballer geroken aan het betaald voetbal, maar verder dan drie wedstrijden bij FC Den Bosch kwam hij niet. Al op jonge leeftijd werd hij trainer. Eerst bij OJC Rosmalen en daarna bij de jeugdopleidingen van Willem II/RKC, Sparta en Feyenoord. Daar deed hij veel ervaring op, die hij in zijn verdere carrière goed kan gebruiken.

Geen voetbalverleden als Koeman of Van Bommel

"Ik heb natuurlijk geen voetbal-verleden trainers als Ronald Koeman en Mark van Bommel die wel hebben. Dan kun je gelijk aan de top beginnen. Daarentegen ben ik al heel snel als trainer begonnen en heb inmiddels al veel ervaring opgedaan. Mijn carrière gaat heel geleidelijk omhoog en die stijgende lijn wil ik eigenlijk nog wel een tijd door laten gaan."

Want ondanks zijn passie voor het trainen met jonge talenten, steekt hij niet onder stoelen of banken dat zijn uiteindelijke doel is om ooit ook op het allerhoogste niveau bezig te zijn als hoofdtrainer.

"Ik heb het idee dat er nog genoeg rek in mijn carrière zit. Ik heb de ambitie en wil er hard voor werken om hoofdtrainer in het betaald voetbal te worden. Maar ik heb inmiddels wel geleerd dat je nauwelijks iets kan plannen in de voetballerij, dus ik zal vanzelf wel zien waar het uiteindelijk toe reikt."

Talenten van PSV, Willem II en RKC Waalwijk

Maar nu dus het avontuur bij de KNVB, waar hij deze dagen met onder meer Bert Konterman als hoofdtrainer en Jelle ten Rouwelaar als keeperstrainer de Oranje-talenten tot 20 jaar onder handen neemt. In die selectie zitten onder meer Jordan Teze en Mike van de Meulenhof van PSV. Ook Armando Obispo die door PSV aan Vitesse verhuurd is en Dylan Vente van RKC Waalwijk en Che Nunnely van Willem II zijn van de partij.

Donderdag speelt Oranje onder 20 jaar in Katwijk een interland tegen Portugal. Maandag 14 oktober volgt er een uitwedstrijd bij Polen. Oranje onder 15 jaar, het team waar Schrassert Bert hoofdtrainer van is, bereidt zich voor op een internationaal toernooi in Spanje, dat in januari gespeeld wordt.