Boer Sjaak maakt zich niet druk om stikstofcrisis, 'Ik voldoe aan alle eisen' [VIDEO]

KAATSHEUVEL -

Nederland worstelt met stikstof en Brabant worstelt net zo hard mee. Het kabinet wil onder meer de veestapel verkleinen, zodat er minder ammoniak vrijkomt, waar stikstof in zit. De provincie maakte dinsdag bekend boeren en bedrijven te willen uitkopen om de uitstoot van stikstof te verminderen. In Kaatsheuvel staat een melkveebedrijf, dat misschien wel een voorbeeld is voor andere boeren. Boer Sjaak Sprangers bouwde een paar jaar geleden de 'stal van de toekomst', en die toekomst is nu kennelijk aangebroken.