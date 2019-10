Daantje scoort voor Oranjeleeuwinnen in honderdste interland

Daniƫlle van de Donk heeft dinsdagavond wel een heel speciaal doelpunt gemaakt. De nummer 10 van de Oranjeleeuwinnen heeft namelijk gescoord in haar honderdste interland. Van de Donk scoorde de 1-0 in het EK-kwalificatieduel met Rusland. De voetbalwedstrijd werd gespeeld in het Philips-stadion in Eindhoven. De Oranjeleeuwinnen wonnen uiteindelijk met 2-0.

Van de Donk scoorde in de twaalfde minuut. Vlak daarvoor, in de tiende minuut van de wedstrijd, werd ze nog hartstochtelijk toegezongen door de fans. Het 'Daantje van de Donk... Van de Donk...' schalde door het stadion. Dit in de tiende minuut omdat 'Daantje' speelt met nummer 10.

De goal tegen Rusland was de achttiende treffer van Van de Donk in Oranje.

Voor de wedstrijd al gehuldigd

Van de Donk werd overigens al voor de wedstrijd gehuldigd voor haar jubileum. Normaal gesproken vinden zulke huldigingen plaats na de wedstrijd. Omdat de Oranjeleeuwinnen het duel echter in Eindhoven spelen - bijna een thuiswedstrijd voor Van de Donk, die uit Valkenswaard komt - besloot de bond haar al voor de aftrap van de wedstrijd in de schijnwerpers te zetten.

Uit handen van KNVB-directeur Jan-Dirk van der Zee ontving ze een speciale herinneringsmedaille van de Europese bond UEFA. Van de Nederlandse bond mag de middenveldster van Arsenal ter ere van haar jubileum ook nog een sieraad uitzoeken.

Debuut in 2010

Van de Donk debuteerde op 15 december 2010 in Oranje. Dit als invalster in de wedstrijd tegen Mexico op een vierlandentoernooi in Zuid-Amerika. Ze veroverde al snel een basisplaats.

Nog foutloos op weg naar EK

Oranje is in hoog tempo op weg naar kwalificatie voor het EK van 2021 in Engeland. De overwinning op Rusland betekende de vierde zege op rij in de kwalificatie waarin Oranje nu vier wedstrijden heeft gespeeld. De Russinnen zijn op papier de grootste concurrent van Nederland, maar ook zij konden de 'Leeuwinnen' dinsdagavond niet echt in de problemen brengen.