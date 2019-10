Tas van huisarts gestolen in Waalre: 'Medicatie bij verkeerd gebruik dodelijk'

De tas van de huisarts is in Waalre gestolen (Foto: Hans van Hamersveld).

WAALRE -

De tas van een huisarts van het Medisch Centrum Aalst is dinsdagavond uit zijn auto gestolen aan de Raadhuisstraat in Waalre. Er zitten onder meer zware pijnstillers, spuiten en naalden in de tas. De dader wordt gezocht.