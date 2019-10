Een generaal verdwaalde in de bossen bij Putte en werd neergeschoten door de Duitsers

De strijd in Overloon is bijna gestreden. Het dorp wordt nu echt bevrijd maar het is totaal verwoest. Overal liggen lijken in een decor van in puin geschoten boerderijen, huizen en de kerk.

Britse troepen bij de restanten van de kerk van Overloon

De balans is gruwelijk. In totaal verliezen minstens 125 Duitsers en Britten hun leven vandaag. De laatste Duitsers in het dorp geven zich over.

Jonge Duitse soldaat krijgsgevangen in regio Overloon/Venray

Ten zuiden van het dorp gaat de strijd door. De Britten bestormen de Laagheide bossen. Ook moeten ze open veld in richting de Loobeek, richting het Limburgse Venray, door. Daarachter is de nieuwe linie van de Duitsers, met daaromheen mijnenvelden. De beek werd later 'Bloedbeek' genoemd.

De Britten ontdekken dat de kerktoren van Venray als waarnemerspunt wordt gebruikt. Vliegtuigen en kanonnen bombarderen de toren tot een puinhoop. Het dorp krijgt de volle laag.

Fallschirmjäger van vermoedelijk commandant Paul bij Overloon

De oorlogsbegraafplaats aan de Vierlingsbeekseweg, met 280 geallieerde graven, is tot op de dag van vandaag een stille getuige. Inclusief al het materieel zoals de Panthertank met opschrift 222 die hier achterbleef en sindsdien in het oorlogsmuseum staat.

Woestijnveteraan in de polder

In Woensdrecht hergroeperen de Canadezen zich. In Ossendrecht is extra versterking aangekomen. Het zijn Britse kanonnen. De kanonnen in Ossendrecht worden gefilmd door de militaire verslaggevers van het Canadese bioscoopjournaal.

De beelden uit Ossendrecht zie je in deze video (op 9 minuten):

De groep wordt geleid door Tony Thicknesse. De brigade-generaal is een El-Alamein-veteraan. Hij heeft nog in de Afrikaanse woestijn gevochten en de troepen van Erwin Rommel verslagen.

Generaal verdwaalt

Vandaag wil de generaal op verkenning. Samen met zijn chauffeur en inlichtingenman Whiteborn rijdt hij in een jeep voor een verkenningstocht bij Groote Meer tussen Putte en Huijbergen.

Ze kennen de weg niet en komen per onder geluk in de buurt van de vijandelijke linies en worden onder vuur genomen. De generaal raakt zwaargewond. De Duitsers nemen beide mannen gevangen. Als de Canadezen de Duitse radio afluisteren, horen ze dat de vijand een generaal heeft gevangengenomen. Thicknesse brengen ze naar een Duits veldhospitaal in Dordrecht waar ze hem opereren maar hij overlijdt negen dagen later.

Geallieerde artillerie

Op de Staartse Heide en Groote Meer golven de gevechten heen en weer. Er vallen veel slachtoffers bij aanvallen en tegenaanvallen. De Canadezen bestoken met alles wat ze hebben de vijand. Geconcentreerd vuur legt de Duitsers het zwijgen op.

De kranten van 1944

