Elf jachtvliegtuigen lieten bommen vallen op villa Mattemburgh, maar één piloot werd neergehaald

Dit speelt tijdens de bevrijding. Iedere dag lees je alle gebeurtenissen van die dag in 1944.

De heuvel van Woensdrecht is 'de sleutel naar Zeeland'. Je moet hem veroveren omdat hij van groot strategisch belang is. Dat is nu wel duidelijk voor de geallieerden na de wekenlange strijd op en rond de Brabantse Wal. En de vele mislukkingen zonder een echte doorbraak.

De heuvel ligt 20 meter boven zeeniveau. Als je erbovenop staat, kan je ver kijken. Je kan Antwerpen goed zien liggen en vanaf de hoogte kan je het omliggende gebied met spoorlijn en Zeeuwseweg (knooppunt Korteven) ook volledig beheersen. Het is de geallieerden duidelijk: via Woensdrecht moeten de Canadezen massaal doorbreken.

Plan voor offensief

Nog meer zicht op de situatie geven verkenningen vanuit de lucht. Hoog boven de vijand vliegen de commandanten over het slagveld van Woensdrecht. De geallieerden leggen alle informatie en luchtfoto’s bij elkaar en maken een plan voor een grote aanval. Dat zou bekend zou worden als: de Slag om Woensdrecht. De hoofdmacht zou worden gevormd door het Canadese regiment van de Royal Hamilton Light Infantry, geleid door overste Denis Whitaker (1915-2001).

De nieuwe naam van de zwaarbevochten Markt in Woensdrecht

Nog dezelfde dag komt er een zware luchtaanval op het Duitse hoofdkwartier. Elf jachtvliegtuigen laten bommen vallen op villa Mattemburgh. De Duitse para-commandant Von der Heydte en zijn staf blijven ongedeerd. Maar de 21-jarige geallieerde piloot Davies uit Liverpool wordt neergehaald en sneuvelt.

De Duitsers zien ook in dat er iets groots aan komt. Ze hebben intussen Woensdrecht laten evacueren. Eerst de zieken, met een brandweerwagen, daarna 800 mensen, lopend. Net zoals bij Hoogerheide gaat bijna iedereen weg.

Aan de oostkant willen de geallieerden een veiliger flank. De Canadese artillerie maakt korte metten met de Duitsers in de bossen rond Huijbergen. Ze vuren op één plek, waar de vijand zich ophoudt, systematisch granaten af. De tegenaanvallen houden op.

Militaire Willems Orde

Bij de hevige gevechten in de Peel is ook majoor Ken Mayhew betrokken. De Brit is geboren in 1917. Hij zit bij het Suffolk Regiment, landde op de D-day in Normandië, deed mee aan de bescherming van de corridor na Market Garden en bevrijdde Weert. Daarna vecht hij bij Overloon en rond Venray.

Ken Mayhew toen

Ken Mayhew nu met andere ridders (foto: ministerie van defensie)

Bij de oversteek aan de Loobeek krijgt hij granaatscherven in zijn gezicht.

In 1946 kreeg hij de Militaire Willems Orde. Hij is de oudst levende drager van deze hoogste Nederlandse onderscheiding.