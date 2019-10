Militairen kwamen op adem, maar granaten en sluipschutters zorgden nog iedere dag voor slachtoffers

Dit speelt tijdens de bevrijding. Iedere dag lees je alle gebeurtenissen van die dag in 1944.

Een onrustige nacht op de heuvel van Woensdrecht. Duitsers blijven aanvallen starten. Overdag opnieuw gevechten in de Doelstraat en Steenstraat. Canadezen zuiveren delen van het dorp maar de Duitse troepen houden strategische plekken in handen en weigeren die op te geven.

De Canadese linies rond Woensdrecht zijn dun. Nieuwe acties kunnen even niet. De geallieerden hebben te weinig mankracht om het verschil te kunnen maken. Het is vooral wachten op versterking. Vandaag arriveren 39 nieuwe manschappen. Slechts eentje heeft gevechtservaring.

Uitputting

De situatie tekent de zorgen over onderbezetting van de Canadese eenheden. Er is te weinig getrainde mankracht en reserve. Verder zijn velen de uitputting nabij. Commandanten klagen erover maar de strijd gaat door. Ook al zijn er geen grote operaties: iedere dag vallen er slachtoffers door granaten of sluipschutters. De mannen moeten volhouden. Nog een paar dagen tot aflossing. Maar beide kanten zijn uitgeput.

De oude toren van Woensdrecht

Woensdrecht en Hoogerheide zijn inmiddels veranderd in spookdorpen. De markante middeleeuwse stompe toren van Woensdrecht, waarvan het hoogste punt overal bovenuit torende, is verwoest door al het krijgsgeweld. In naburige dorpen is de situatie niet veel beter. Ook Huijbergen is zwaar gehavend.

De ruïne van de kerk in Huijbergen in 1944

Antwerpen

Generaal Montgomery blijft deze dagen benadrukken: het vrijmaken van de haven van Antwerpen is topprioriteit. Die beslissing heeft gevolgen voor de strijd in de Peel die net zo moeizaam gaat als op de Brabantse Wal. De 15e Schotse divisie moet namelijk vanuit De Peel naar het westen om de omgeving van Tilburg te bevrijden. De operaties in de Brabants-Limburgse grensstreek hebben minder prioriteit. Daardoor gaat daar het tempo eruit. Alle geallieerde en Duitse ogen zijn gericht op West-Brabant.

De kranten van 1944

