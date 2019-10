Geallieerden wilden kanon afvuren, maar granaat ontplofte in de loop: drie doden

Dit speelt tijdens de bevrijding. Iedere dag lees je alle gebeurtenissen van die dag in 1944.

Het blijft dag en nacht onrustig in Woensdrecht. Er vallen regelmatig granaten. Sluipschutters zijn actief en maken slachtoffers.

Canadese sluipschutters bij Hoogerheide

Als het 'vliegweer' is, zijn er luchtaanvallen op de Brabantse Wal. Piloot Vance wordt vandaag in zijn Spitfire geraakt. Het toestel ontploft in de lucht, crasht en hij sneuvelt. Zoals zoveel soldaten belandt hij in een tijdelijk graf bij het buurtschap Korteven, in bezet gebied. Later wordt hij op het enorme ereveld in Bergen op Zoom begraven.

Doelwit

De Canadese artillerie in Ossendrecht staat ver weg van het front maar is soms ook doelwit. De Duitsers slagen erin om de opstellingen aan de Laagstraat te raken. Er komen granaten op de kanonnen, en daarbij vallen er slachtoffers.

Er gebeuren ongelukken in deze periode. Bij het laden van een kanon van de geallieerden gaat wat mis. De drie bemanningsleden komen om als een granaat in de loop te vroeg ontploft. Ook dit zijn de 'casualties of war'.

Oplopende druk

De Duitsers voelen de oplopende druk. Commandant Kurt Chill vertrekt uit zijn hoofdkwartier, het kasteeltje in Wouwse Plantage en strijkt neer in Kruisland om vanuit daar de operaties te leiden

Duitse Fallschirmjäger in de dijk bij Woensdrecht

Antwerpen ideaal

Vanuit het geallieerde opperbevel is de groeiende behoefte aan een doorbraak. Een groot deel van de bevoorrading komt nog steeds uit Normandië, waaronder de invasiestranden en de zeehaven van Cherbourg. Dat is te ver weg.

Er moet een zeehaven dichtbij het front worden geopend. Antwerpen is ideaal. Maar dat weten de Duitsers ook en die proberen daarom zo lang mogelijk de Zeeuwse Delta in handen te houden.

Groot offensief

De geallieerden zijn druk bezig met een plan voor een groot offensief. Opperbevelhebber Eisenhower wil meer manschappen en materieel.

