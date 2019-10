Geallieerden startten groot offensief om West-Brabant te bevrijden

In de vroege ochtend wordt de stilte in de grensstreek van West-Brabant doorbroken door een oorverdovend artilleriebombardement. Het offensief om nu eindelijk de haven van Antwerpen te openen, gaat van start. De operatie heeft als codenaam: Suitcase oftewel koffer.

Overal in het Belgische grensgebied zetten de geallieerden zich in beweging voor de grote doorbraak, met meer manschappen en materieel. Zo is de 4e Pantserdivisie erbij gekomen als versterking. Diverse eenheden zijn verschoven.

Polarbears

De Britse Polarbears (49e West Riding Division) zijn afgelopen dagen onder de grens, naar het westen getrokken. Ze bevrijden Wuustwezel en Loenhout. Ook de grote doorgaande weg Breda-Antwerpen krijgen ze in handen. Het doel is grensdorp Essen, onder Roosendaal. Een andere eenheid bereikt Kalmthout. Bij het militaire kamp van Brasschaat wordt gevochten om het vliegveld en de bunkers.

Logo van de Polar Bears. Britse eenheid was gelegerd in IJsland en Noorwegen

Onder Essen voeren meer dan 40 jachtvliegtuigen luchtaanvallen uit op de Duitse stellingen. De Britten zetten vlammenwerper-tanks in: Crocodiles. Ook Cromwell-en Churchill-tanks komen in actie.

De 1e Poolse pantserdivisie ligt al weken onder Breda, zonder terreinwinst. De Polen hoeven nog niet op te rukken. Ze moeten de Duitsers onder druk houden in dat gebied. In hun streek krijgen ze gauw versterkingen. De Amerikaanse 104e infanteriedivisie is onderweg vanuit Normandië.

‘The Timberwolves’ krijgen hun eigen gebied om te bevrijden: een strook van Zundert, Rucphen en Oudenbosch naar het noorden.

Tegenaanval in de maak

Intussen werken de Duitsers druk aan een tegenaanval, onder meer vanuit een hoofdkwartier in Achtmaal. Ze maken zich vooral zorgen om de massale geallieerde aanwezigheid en een mogelijke opmars naar Essen en de streek rond Wouw en Roosendaal.

Die opmars is riskant omdat daar de grote doorgaande weg en spoorlijn liggen naar Zeeland. Afsluiting zou betekenen dat Kampfgruppe Chill kan worden omsingeld. Die houdt nog steeds de Canadezen tegen in het uiterste westen van Brabant. Hoofddoel van de vijand is voorkomen dat de weg naar Zeeland in geallieerde handen komt.

De kranten van 1944

Jan de Wit uit Rosmalen verzamelt kranten uit de oorlog en wij mochten in zijn archief kijken. Wil je de krant van deze dag in 1944 ook nalezen, klik dan hier.