Man steekt eigen huis in brand en raakt zwaargewond

In Veldhoven is dinsdagnacht een man opgepakt voor brandstichting. Hij zou dinsdagavond laat zijn voormalige huis aan de Lemmenslaan in Eindhoven in brand hebben gestoken. De man was zo gewond dat hij eerst naar het brandwondencentrum in Rotterdam is gebracht.

Het huis was onlangs leeggehaald en per opbod verkocht. Buren hadden de vorige eigenaar eerder op de avond via de dakkapel naar binnen zien klimmen. Van de bewoner was na de brand echter geen spoor meer te bekennen. De brand zelf snel onder controle, maar de schade binnen is groot.

Kort na middernacht kwam er bij de meldkamer de melding binnen van een man met brandwonden in Veldhoven. De man zou een verbrand gezicht hebben en roetzwarte handen.

Zeer ernstig gewond

De man was volgens een verpleegkundige ‘zeer, zeer, ernstig gewond’. Hij is in kritieke toestand per traumahelikopter overgebracht naar het brandwondencentrum in Rotterdam. De uitgebrande is afgelopen nacht bewaakt. Woensdag doet de politie daar verder onderzoek.